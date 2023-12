Milan Frosinone, Ravezzani analizza: «Vittoria senza convincere, ma...»

Milan-Frosinone, Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria dei rossoneri di Stefano Pioli ieri sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto su X, Fabio Ravezzani ha dichiarato:

«Il Milan vince senza entusiasmare, questo è un bene perché in un campionato servono anche partite così. Bravissimo Pulisic, Maignan c’è nel momento decisivo (salva sullo 0-0). Jovic dimostra di non essere il disastro che dicevano in molti. È buona riserva e ogni tanto sa far gol».