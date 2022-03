Milan, Florenzi infortunato: le sue condizioni

Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato che Alessandro Florenzi ha lasciato il ritiro della Nazionale

Per l’esterno del Milan un “piccolo problema fisico”, che non gli avrebbe permesso di essere a disposizione con la Turchia. Tornato a Milano, lo staff rossonero valuterà approfonditamente le sue condizioni, in vista della partita contro il Bologna.