Milan Fiorentina, la gara di Chukwueze: il nigeriano ha una grande occasione. Deve rompere quel tabu

Milan-Fiorentina, Samuel Chukwueze partirà titolare a destra: l’esterno nigeriano deve sfatare un importante tabu

Samuel Chukwueze è chiamato a regalarsi una serata da protagonista questa sera contro la Fiorentina.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno del Milan, arrivato in estate per 28 milioni bonus inclusi, deve sfatare un importante tabu: quello del gol. Dopo i 13 realizzati la scorsa stagione col Villarreal, con il Diavolo non è ancora arrivata la gioia personale. Stasera c’è l’occasione per sbloccarsi.