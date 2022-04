Il Milan domani sera si ritroverà in ritiro al centro sportivo di Milanello in attesa della gara di domenica contro la Fiorentina

Mancano due giorni al match di San Siro tra Milan e Fiorentina valido per la 35esima giornata.

