Milan Femminile, Vitale come Bonucci: «Nesta è stato il mio idolo»

La giocatrice del Milan Femminile Francesca Vitale ha svelato che Alessandro Nesta è stato il suo idolo calcistico

La giocatrice del Milan Femminile Francesca Vitale ha partecipato ad uno special format di intervista sul canale telematico rossonero insieme alla compagna di squadra Rizza. Nelle varie dichiarazioni, la 29enne ha anche svelato il suo idolo da bambina.

E come Bonucci, che come lei è di mestiere difensore, non può che essere Alessandro Nesta: «Con quale leggenda rossonera avrei voluto giocare? Il mio preferito in tutto è Nesta, mi è sempre piaciuto tantissimo fin da quando ero piccola. Senza dubbio lui.»