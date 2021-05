Milan femminile: tra la Champions e il mercato, le ultime

Milan femminile: le rossonere non possono fallire contro il Sassuolo per consolidare in via definitiva il secondo posto

Sabato il Milan femminile affronterà il Sassuolo nel match valido per la penultima giornata di Serie A. Le rossonere devono assolutamente conquistare almeno un punto per consolidare in via definitiva il secondo posto chiave Uefa Women Champions League.

Nel frattempo, stando a quanto riporta Tuttosport, il Diavolo avrebbe messe nel mirino Lindsey Thomas, attaccante in forza alla Roma, quest’ultima finalista di Coppa Italia, oltre a Giuliani portiere della Juventus.