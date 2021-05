Milan femminile: vietato fare calcoli, al Ricci serve almeno un punto

Milan femminile: una sconfitta pesante e dolorosa quella del Vismara con le rossonere in dieci. Ora contro il Sassuolo è vietato fare calcoli

Il Milan femminile cade pesantemente in casa contro un’indiavolata Fiorentina (1-3). Le rossonere ora non possono fare calcoli al Ricci contro il Sassuolo di Giampiero Piovani. Serve almeno un punto per chiudere in via definitiva la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League.

SCONFITTA PESANTE

Una pesante debacle nata sin dai primi otto minuti con il più classico dei gol dell’ex (grande giocata di Daniela Sabatino che liquida la sua ex compagna Fusetti). La bomber viola pareggia il numero dei gol con Valentina Giacinti ma offre un assist al bacio per Vigilucci.

Male la retroguardia rossonera, complice l’espulsione (dubbia) anche di Maria Korenciova che atterra da ultimo uomo Baldi lanciata a rete (16′ minuto del primo tempo). Diavolo spento nella prima frazione ma tenuto in vita da una super Alessia Piazza. Quest’ultima, però, nella ripresa tradisce con due errori (uno di posizione, l’altro di reazione) che costano caro nel risultato finale.

BICCHIERE MEZZO PIENO

Ganz a Sassuolo non può sbagliare: con un pareggio chiuderebbe i giochi. Fondamentale ripartire dalla reazione avuta tra lo 0-2 e l’1-3. Giacinti segna ancora (penalty), realizzando il suo 49° centro in Serie A con la maglia del Milan femminile.