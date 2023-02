Milan Femminile, Thomas: «Maignan è simpatico. Su Giroud e Theo Hernandez…». L’intervista rilasciata su Milan e Francia

In un’intervista rilasciata a Onze Mondial, Lindsey Thomas, calciatrice del Milan, ha parlato della sua esperienza al Milan e della Nazionale Francese.

L’ESPERIENZA AL MILAN – «Ora sono bilingue. Il campionato è andato bene. Quando sono arrivato nel 2019, l’Italia stava uscendo da una corsa notevole ai Mondiali. Aveva dato una spinta al campionato. È diventato professionista due anni fa, il che ha alzato l’asticella. Molti giocatori stranieri arrivano a ogni finestra di mercato. La vita in Italia mi ricorda la Guadalupa, la gente è calorosa, mi piace. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’accoglienza ricevuta. (…) Durante la nostra giornata di attività, ho potuto discutere con Giroud. È venuto a conoscermi perché sapeva che avevo giocato a Montpellier, come lui. Siamo stati in grado di chattare per alcuni minuti. Ero nello stesso gruppo di Theo Hernandez, ma non abbiamo parlato davvero. Per quanto riguarda Maignan, ho avuto modo di incontrarlo durante uno shooting all’inizio della stagione. È davvero simpatico. Non è facile nemmeno raggiungerli. Non necessariamente osiamo».

LA NAZIONALE FRANCESE – «È stata una bella e grande sorpresa. Conoscevo la selezione nei giovani. Non sono stato chiamato, ma non era un’ossessione. Ho continuato a lavorare, questa selezione mi ha reso felice. L’obiettivo è progredire con il mio club. Punto allo scudetto con la mia società e vedremo se il mister mi richiamerà in questa seconda parte di stagione. Non mi preoccupo, do tutto quotidianamente».