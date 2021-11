Milan femminile: tanti auguri a Grimshaw, le sue statistiche in rossonero

Christy Grimshaw, centrocampista del Milan femminile, oggi compie 26 anni, ecco le sue statistiche in rossonero

Ieri il Milan femminile ha battuto l’Empoli 1-0, grazie ad un gol di Valentina Giacinti nel secondo tempo. Oggi, però, è il giorno di Christy Grimshaw.

La centrocampista scozzese compie 26 anni. Ieri in campo contro la formazione toscana per tutti i 94 minuti. Ecco le sue statistiche in rossonero:

34 presenze totali (26 in Serie A)

3 reti in campionato

5 assist

2050 minuti disputati totali

A nome di tutta la redazione MilanNews24.com, tantissimi auguri Christy!