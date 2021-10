Milan Femminile, Grimshaw in gol con la nazionale scozzese – VIDEO

Segna ancora Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, con la maglia della sua nazionale scozzese – VIDEO

Christy Grimshaw non si ferma più. La centrocampista del Milan Femminile sta vivendo un momento magico con la maglia della nazionale scozzese. Per lei è arrivato ieri un altro gol nel match contro l’Ungheria valido per le qualificazioni ai Mondiali.