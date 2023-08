Milan femminile: nuovo colpo per Ganz! Si attende solo l’annuncio ufficiale per la nuova giocatrice rossonera

Nuovo colpo in arrivo per il Milan femminile. Come riferito da Luca Maninetti, trattasi di Allyson Swaby: la giocatrice aveva già svolto le visite mediche con il club rossonero a luglio ma per questioni burocratiche l’affare non era ancora chiuso. Ora siamo in dirittura d’arrivo, con l’annuncio previsto per i prossimi giorni.

Swaby è un difensore classe ’96, transitata già in Italia dal 2018 al 2022 alla Roma. Poi il trasferimento a Los Angeles, all’Angel City, mentre lo scorso anno ha giocato in prestito al Paris Saint-Germain.