Milan femminile: suggestione Hjohlman, ecco chi è

Milan femminile: le rivali si starebbero rinforzando in vista della prossima stagione, per questo motivo la società rossonera…

Le rivali si starebbero rinforzando in vista della prossima annata: la Fiorentina sta per ufficializzare Sabatino, mentre l’Inter Ilaria Mauro. Il Milan femminile sul fronte offensivo starebbe trattando il rinnovo di Salvatori Rinaldi.

Inoltre, stando a quanto riporta Calciofemminileitaliano.it, il Diavolo starebbe seguendo in via trasparente anche Jenny Hjohlman, attaccante in forza all’Empoli Ladies. L’ex Florentia ha ottima esperienza, ha 30 anni e ha ottime qualità tecniche. La giocatrice è seguita anche da altri top club come Roma, Inter e Sassuolo.