Milan Femminile, Giuliani carica: il messaggio sui social – FOTO

In vista dei prossimi impegni della stagione del Milan Femminile, Laura Giuialini ha suonato la carica con un messaggio sui social

Tanta carica per la numero uno rossonera che ha pubblicato sui propri canali social una foto che la ritrae in allenamento: «Non conosco altra strada se non il lavoro costante»