Milan Femminile, sabato sfida alla Samp: un caso Covid nelle blucerchiate

Sampdoria Women, un nuova positività rilevata nel gruppo squadra: il comunicato delle prossime avversarie del Milan Femminile

La Sampdoria Women, prossima avversaria del Milan Femminile in Coppa Italia, ha rilevato una nuova positività nel gruppo squadra. Il comunicato ufficiale del club doriano.

POSITIVITÀ– «A seguito di un controllo con test diagnostico per Coronavirus-COVID-19 sono emerse quattro positività: tre componenti dello staff e una calciatrice si trovano attualmente in isolamento e in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni».