Milan Femminile Roma, Spugna: «Ai punti meritavamo noi»

Alessandro Spugna, allenatore giallorosso, nel post partita di Milan Femminile Roma, match valido per la sesta giornata di campionato, ha cosi commentato la sfida:

PARTITA – «La prestazione nel primo tempo è stata importante, nel secondo tempo stai giocando contro il Milan a Milano quindi ci può stare che la partita sia più combattuta. Forse ai punti qualcosa avremmo meritato più noi, prendiamoci questo pareggio che di deve dare una consapevolezza in più nell’affrontare le prossime partite

COSA E’ MANCATO – Nel secondo tempo come nel primo è mancato il saperla chiuderla come è successo contro la Juve. Dovevamo fare il secondo gol le occasioni le abbiamo avute, per il resto non manca nulla. Però quando giochi contro queste squadre non è semplice, anche se mi viene da dire che oggi abbiamo preso un gol casuale