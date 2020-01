Milan Femminile, Refiloe: «Oggi una battaglia, l’importante era la vittoria»

Dopo la vittoria per 0 a 1 sull’Orobica, parla Refiloe Jane ai microfoni: «Avevamo tanti spazi e dovevamo fare più gol»

Ha parlato ai microfoni dopo la vittoria ottenuta all’88esimo minuto contro l’Orobica Jane Refiloe. Ecco le sue parole:

Sulla partita: «È stata una battaglia in mezzo al campo, loro lottavano per tre punti, noi lottiamo per tre punti come in ogni singola partita. Abbiamo avuto tanti spazi e tante occasioni, ma poi alla fine siamo andati in goal solo una volta. È stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una buona squadra. Il livello della Serie A è comunque alto. Tutte le squadre lottano per i tre punti e oggi si è visto».

Sulla Conc: «Siamo contenti per Conc. Oggi ha messo in campo un’ottima prestazione. Abbiamo lavorato bene in questa settimana. Noi tutte lottiamo per un obiettivo e siamo felici che il goal vittoria l’abbia segnato Dominika».

Sulla permanenza al Milan: «Sono molto felice qui, non è stato facile lasciare il mio paese, ma mi trovo bene qui a Milano. Con la squadra abbiamo fatto gruppo. Ognuna cerca di raggiungere i propri obiettivi collettivi e individuali. Quando stai in gruppo, ogni obiettivo collettivo diventa obiettivo individuale. Sono molto felice di restare qui al Milan con le mie compagne e sto cercando di imparare anche la cultura».