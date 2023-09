Milan femminile Psg 1-2: rossonere KO nella finale di Amos Cup. La cronaca e il tabellino del match della squadra di Ganz

Il Milan femminile è uscito sconfitto dalla finale di Amos Cup contro il Psg. 2-1 il risultato in favore delle francesi: ecco la cronaca e il tabellino resi noti da acmilan.com.

Milan femminile Psg 1-2: la cronaca

Il PSG parte forte, trascinato da Baltimore. Al 5′ la giocatrice avversaria va molto vicina ad aprire le marcature, poi è Martens ad avere e sprecare un’occasione ancora più grande mandando a lato di testa dopo una bella azione dalla destra. La gara procede veloce ma senza particolari scossoni fino al 35′, quando proprio Baltimore la sblocca grazie a un facile tap-in dopo il tiro di Martens e la respinta di Giuliani. La reazione del Milan è immediata: al 39′ Dompig scatta e calcia, Kiedrzynek para senza trattenere, Bergamaschi è lì però non inquadra la porta. Baltimore è scatenata e al 42′ segna la doppietta per il raddoppio con una deviazione aerea su cross dalla corsia mancina. Si va al riposo. La prima chance della ripresa capita a Bachmann, che al 53′ impegna Giuliani. Inizia il periodo migliore per la nostra squadra, caparbia ad attaccare ma fermata dal doppio miracolo di Picaud: al 56′ vola su Cernoia dalla distanza, al 57′ miracolo su Grimshaw sugli sviluppi di un angolo. Break francese all’ora di gioco, Giuliani dice ancora di no a Bachmann. Girandola di cambi, passa il tempo, non cambia la sostanza. Il finale è comunque di stampo milanista, all’82’ ci vuole un’altra prodezza del portiere per negare la gioia ad Adami. Ci riesce Laurent ad accorciare le distanze, all’84′ grande punizione a scavalcare la barriera dal limite gonfiando la rete. Match riaperto ma di fatto privo di nuove emozioni avvicinandosi allo scadere Triplice fischio.

Milan femminile Psg 1-2: risultato e tabellino

Reti: 35′ e 42′ Baltimore (P), 39’st Laurent (M).

MILAN (4-3-3): Giuliani (47’st Copetti); Guagni, Árnadóttir (1’st Adami), Fusetti, Thrige (20’st Soffia); Vigilucci, Cernoia (29’st Mascarello), Grimshaw (47’st Zanini); Bergamaschi (47’st Cesarini), Dompig (29’st Jonušaitė), Marinelli (20’st Laurent). A disp.: van Eijk. All.: Ganz.

PSG (4-3-3): Kiedrzynek (1’st Picaud); Calligaris, Tounkara (15’st Samoura), Le Guilly (15’st Kiliemaschewsk), Karchaoui (15’st Gilbert); Fazer (1’st Bachmann), Groenen (15’st Jean-François), Geyoro (15’st Albert); Baltimore (32’st Sangaré), Vangsgaard (15’st Payne), Martens (15’st Traoré). A disp.: Toussaint; Folquet; Hurtré. All.: Prêcheur.

Arbitro: Maika Venderstichel (FRA).