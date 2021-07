Milan femminile: pronto il doppio colpo per centrocampo e attacco

Il Milan femminile dopo gli addii di Simic, Rizza (provvisoriamente) e Rask è pronto a sfornare un primo colpo

Federica Rizza ha firmato per il Napoli per una stagione (prestito), Rask e Simic hanno lasciato il club, come Deborah Salvatori Rinaldi e Natasha Dowie. Ora il Milan femminile è pronto a sfornare un doppio colpo in entrata.

Il team di Maurizio Ganz sarebbe ad un passo da Sara Thrige Andersen, centrocampista ma anche terzino proveniente dal Fortuna Hjorring. Rinforzo importante. In attacco invece, stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com ci sarebbe interesse per Nina Stapelfeldt, attaccante del Soyaux.