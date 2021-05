Milan Femminile, Julia Simic si ritira: il messaggio sui social della giocatrice

Julia Simic appende le scarpe al chiodo. È ufficiale il ritiro dal calcio giocato della centrocampista del Milan Femminile. Quella di ieri contro la Roma è stata la sua ultima partita. Ecco il suo messaggio d’addio sui social.

Yesterday, was not my last game for AC Milan, but it was the last game of my Football Career.

I have experienced the GREATEST MEMORIES which I will never forget.

Tomorrow, I will wake up with a smile towards a new chapter in my LIFE!!! pic.twitter.com/4ogNgVHqDM

