Le parole di Joe Montemurro a Juventus Tv alla vigilia della gara contro il Milan Femminile. Ecco cosa ha detto l’allenatore:

SUPERCOPPA – «La settimana dopo la Supercoppa è stata bella. Per ricordare tutte le emozioni viserete dalle ragazze. Sono contento per tutti e abbiamo lavorato bene e stiamo lavorando bene. Il risultato è stato frutto del lavoro fatto«.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO – «La chiave per portare a casa questo trofeo e stata l’atteggiamento di concentrazione e di crescita del gruppo dal punto di vista del capire i momenti delle partite secche. Perché si soffre, ci sono anche momenti in cui domini la partita e bisogna gestire i momenti. È stata una partita contro una grande squadra e da una consapevolezza nel gruppo. Questo gruppo ha solo un problema di atteggiamento e di approccio alla partita, ma il talento c’è e il lavoro che facciamo c’è. Gli strumenti per portare a casa ci sono. L’unica cosa è che dobbiamo avere questa mentalità di credere e di essere coraggiosi e che siamo una squadra forte«.

COME STA LA SQUADRA – «Il gruppo sta bene e non posso dire dopo le celebrazioni dove sono andare le ragazze e neanche lo chiedo (ride ndr). Devo capire un po’ come stanno mentalmente dopo i festeggiamenti. Ma abbiamo lavorato bene in questi due giorni. Oggi continueremo la preparazione per un match che per me è chiave nel nostro percorso».

OBBIETTIVI- «Il nostro obiettivo è il ranking uefa e raggiungendo l’obiettivo sarebbe la cosa più importante. È la cosa su cui abbiamo puntato di più da quanto sono arrivato. Ma non solo per il ranking però per la società avere degli obiettivi importanti e stare li con le big europee è importante. Il percorso fatto è stato fatto in poco tempo e si vede che il lavoro che stiamo facendo è molto molto importante».