Silvia Rubio Avila, centrocampista del Milan Femminile, ha affidato ai social un commento dopo l’operazione al legamento crociato:

Qualche giorno fa la mia rottura del legamento è stata confermata. Tutto è andato come speravamo e ora tocca lavorare per riprendermi il prima possibile. Grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Ci vediamo presto in campo!