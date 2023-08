Milan Femminile, il messaggio di Jonusaite dopo il ritorno

Dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta fuori tutta la scorsa stagione, Jonusaite è tornata in campo con il Milan Femminile

La gioia social di Jonusaite tornata in campo con il Milan Femminile dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta fuori tutta la scorsa stagione:

«Dopo 608 giorni di duro lavoro e lacrime, torno in campo. Ho sempre creduto e saputo che questo giorno sarebbe arrivato, non ho mai perso la fede e questa sensazione mi ha sempre fatto dare il 100% ogni giorno in allenamento. Sono grato alla mia famiglia, al mio club e ai miei compagni di squadra. Senza di te non sarei qui. Ho appena iniziato»