Milan Femminile, Mascarello out per infortunio: lascia la nazionale

La centrocampista del Milan Femminile Marta Mascarello ha lasciato il ritiro dell’Italia per un infortunio. Il comunicato

Mancano solo due giorni all’inizio del primo raduno del 2023 della Nazionale Femminile, pronta a tornare in campo per partecipare alla seconda edizione dell’Arnold Clark Cup, il torneo – al quale prenderanno parte anche Inghilterra, Belgio e Corea del Sud – che permetterà alle Azzurre di riprendere la preparazione in vista del Mondiale che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

A causa di un problema muscolare al polpaccio, la centrocampista del Milan Marta Mascarello non prenderà parte alla trasferta inglese e al suo posto la Ct Milena Bertolini ha chiamato la calciatrice dell’Everton Aurora Galli.