Milan Femminile: le sei convocate in Nazionale di Maurizio Ganz

Sono 6 le ragazze del Milan Femminile convocate nelle rispettive Nazionali, di cui ben 4 chiamate dal CT Azzurro Rita Guarino; si tratta di Bergamaschi, Fusetti, Giacinti e Tucceri Cimini.

Non solo, sono state anche convocate la Korenciova dalla Slovacchia e la Conc dalla Slovenia per le prossime partite di qualificazione ad Euro 2022.

Here are the 6 Rossonere called up on international duty 🗺️

Ecco le sei rossonere convocate nelle rispettive nazionali 🗺️#SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/huquSBYBst

