Milan femminile: lavoro eccellente di Elisabet Spina, mancherebbe solo…

Milan femminile: Elisabet Spina ha sin ora lavorato in modo straordinario, portando in rossonero giocatrici di grande livello e ora…

La sensazione che nella prossima stagione il Milan femminile cambierà volto parrebbe cosa certa. Il mercato in uscita e in entrata del club di Via Aldo Rossi sarebbe in linea con il progetto: puntare alla Champions League con un piccolo, quanto scaramantico pensiero, verso lo scudetto.

Le dieci cessioni già annunciate, diventeranno dodici con l’aggiunta di Martina Capelli e Mia Bellucci. La conferma, inoltre, di giocatrici importanti che hanno permesso al tecnico friulano di competere per la seconda posizione nella scorsa annata come Conc, Jane, Vitale, Giacinti, Salvatori Rinaldi, Fusetti… La promozione e conferma sul futuro di ragazze promettenti come Longo, Tamborini, Coda, Morleo e Nano.

Il lavoro di Elisabet Spina è stato sino a questo momento straordinario, grazie all’arrivo in rosa di calciatrici di grande livello come Dowie, Agard e Rask, oltre che Spinelli, Grimshaw e Babb. Un Milan femminile che ha come obiettivo costruire un progetto vincente negli anni.

Mancherebbe solo quella ciliegina, da noi rivelata (QUI), forte, di grandissima qualità tecnica e personalità, una top assoluto a livello europeo, che milita tutt’ora nel West Ham, il sogno della tifoseria rossonera ma anche della Serie A femminile, Julia Simic. Dovesse firmare, Maurizio Ganz avrebbe a disposizione una squadra di livello molto alto, decisamente superiore rispetto alle ultime due stagioni.