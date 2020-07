Milan Femminile, arriva un altro colpo: Grimshaw in rossonero

Grimshaw, un altro colpo di mercato per il Milan Femminile. Ora c’è anche l’ufficialità per nuova rossonera di Ganz

Continua la campagna acquisti del Milan Femminile (così come quella della sezione maschile) in vista della prossima stagione. Il colpo messo a segno nelle ultime ore, come vi avevamo già anticipato nelle scorse settimane, è Christy Grimshaw. La scozzese è ufficialmente una giocatrice del Milan. I rossoneri, attraverso il proprio canale ufficiale Twitter, hanno pubblicato un post: «Un altro rinforzo per Mister Ganz: welcome @christygrimshaw»