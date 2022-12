Milan Femminile, Kamila Dubcova ritrova il Sassuolo da ex

Sabato pomeriggio il Milan sfiderà il Sassuolo in Serie A. Per Kamila Dubcova, centrocapista rossonera, sara sfida alle ex compagne

Sabato pomeriggio il Milan sfiderà il Sassuolo in Serie A. Per Kamila Dubcova, centrocapista rossonera, sara sfida alle ex compagne:

Prima di passare al Milan in questa stagione, Kamila Dubcová ha disputato 52 partite di Serie A, segnando 18 gol, con la maglia del Sassuolo: la sua unica rete in rossonero nel massimo torneo è arrivata in trasferta, lo scorso 24 settembre, contro il Parma.