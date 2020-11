Milan Femminile, Julia Simic: «Sto bene, dimostrerò il mio potenziale»

Intervistata ai microfoni di Milan TV, Julia Simic è pronta all’esordio con le rossonere agli ordini di Ganz

Sembra essere pronto l’esordio con il Milan Femminile per Julia Simic. La giocatrice, ferma per infortunio, è tornata ad allenarsi agli ordini di Ganz. Sensazioni positive e ritorno in campo sempre più vicino dunque.

L’ex West Ham ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue dichiarazioni: «Sto molto bene ora che faccio più allenamenti in gruppo e finalmente sono tornata con la squadra. Spero presto di poter giocare partite importanti. Ho un buon feeling con tutte le ragazze, cerco sempre di sempre di legare con tutte, anche con le italiane nonostante le barriere linguistiche. L’importante è parlare la lingua del calcio. Mi sento recuperata, quando sei fuori per molti mesi hai bisogno di tempo per tornare al 100%, quindi manca ancora un po’, ma sta andando sempre meglio. Ganz è molto empatico, ci mette tutto se stesso e riesce a trasmettere questo alla squadra. Ho un buon feeling con lui, ora non vedo l’ora di poter scendere in campo. L’Italia è un paese con grande tradizione calcistica, vanno tutti matti per il calcio e questo mi piace. Il mio obiettivo ora è giocare il più possibile ed aiutare la squadra con le mie qualità. Se lavoriamo con spirito di squadra ogni obiettivo è possibile. Le ragazze mi hanno aiutato sin dal primo giorno, anche con l’italiano, di cui sto facendo un corso per impararlo meglio.»