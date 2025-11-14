Milan Femminile, ecco data e orario del derby contro l’Inter! Tutte le informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La FIGC ha ufficializzato il programma della nona giornata del campionato di Serie A Women Athora, che si preannuncia ricca di emozioni e vedrà il culmine con l’attesissimo Derby della Madonnina in versione femminile. La stracittadina tra Milan e Inter si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 15:00.

Il match clou, che rappresenta la terzultima giornata del girone d’andata e l’ultima del 2025, non si disputerà a Milano, ma al ‘Velodromo Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati, con la gara che verrà trasmessa in diretta su RaiPlay (fonte: comunicato ufficiale FIGC).

⚽ Un Derby Cruciale per la Classifica

Se per il Milan maschile, guidato dal pragmatico allenatore Massimiliano Allegri e dal nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, il focus è sul campionato e sul rilancio, anche la sezione femminile del Diavolo punta a una posizione di vertice.

Il derby femminile tra le rossonere e le nerazzurre è storicamente una partita ad alta tensione, che spesso decide le gerarchie cittadine. Disputandosi in chiusura d’anno, questo incontro assumerà un peso ancora maggiore per le ambizioni di entrambe le squadre in vista della pausa invernale.

🗓️ Il Programma Completo della Nona Giornata

La nona giornata si aprirà con un doppio appuntamento al sabato a mezzogiorno e mezzo, prima del piatto forte delle 15:

Sabato 13 Dicembre:

Ore 12:30 : Como Women contro Fiorentina

: contro Ore 12:30 : Juventus contro Napoli Women

: contro Ore 15:00 : Milan contro Inter (Match clou, Fiorenzuola, diretta RaiPlay)

: contro (Match clou, Fiorenzuola, diretta RaiPlay) Ore 18:00: Ternana Women contro Roma

Domenica 14 Dicembre:

Le ultime due sfide si disputeranno di domenica, chiudendo il weekend agonistico prima della sosta: Genoa contro Sassuolo e Lazio contro Parma.

Questo ricco calendario conferma la crescente attenzione e l’alta competitività della Serie A Women, un movimento che continua a evolvere rapidamente.