A goal parade to feast your eyes on 👀

📹 Check out the Rossonere’s ten standout goals in 2022 ⚽️



Dieci gol, uno più bello dell'altro ⚽️

📹 Concludiamo l’anno al 🔝 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/L5EGVwTrBT