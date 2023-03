Milan Femminile, Ganz: «Daremo il massimo per andare in finale»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv alla vigilia del match contro la Roma, Maurizio Ganz ha dichiarato:

«Sarà una partita importante e bella da giocare. Andiamo a giocare il secondo tempo di una sfida sicuramente avvincente. La Roma, nonostante la sconfitta di settimana scorsa, è comunque favorita ma noi scenderemo in campo come sempre per dare il massimo e puntare alla Finale.»