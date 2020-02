Milan femminile: ecco la probabile formazione contro la Fiorentina

Il Milan femminile, domenica ore 12:30 affronterà la Fiorentina di Antonio Cincotta, ecco le probabili scelte di Maurizio Ganz

Domenica ore 12:30 il Milan femminile affronterà allo stadio Brianteo di Monza la Fiorentina di Antonio Cincotta, in un vero e proprio big match, altamente decisivo per un posto in Champions League.

Maurizio Ganz, questa mattina, ha svolto il consueto allenamento, lavorando sul reparto offensivo e domani toccherà a quello difensivo. Contro la Viola, buone notizie: la squadra rossonera sarà quasi totalmente al completo.

In porta Korenciova, protagonista nel match di andata. Difesa blindata con Bergamaschi e Tucceri sulle corsie e al centro la coppia Hovland-Fusetti, quest’ultima convocata in Nazionale per l’Algarve Cup. A centrocampo sono certe di un posto Jane Refiloe e Conc. Ballottaggio tra Nora Heroum e Claudia Mauri, con la prima favorita sulla seconda. In attacco super tridente: Bjorg, Giacinti, alle spalle della ex di turno, in gol all’andata Salvatori Rinaldi.

Milan femminile (4-3-2-1): Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane Refiloe, Conc; Bjorg, Giacinti; Salvatori Rinaldi