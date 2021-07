Milan femminile, due pareggi per le rossonere con Samp e Servette

Milan femminile: buone indicazioni per la formazione di Mister Ganz, impegnata nel triangolare di Saint-Vincent

A Saint-Vincent la Prima Squadra Femminile ha disputato un triangolare insieme a Sampdoria, organizzatore dell’evento, e Servette, formazione svizzera. Le calciatrici rossonere, nell’occasione, hanno indossato per la prima volta l’Away Kit della stagione 2021-22, presentato proprio pochi giorni fa.

Il test amichevole è stata l’occasione per continuare a mettere minuti nelle gambe e portare avanti la preparazione in vista degli impegni ufficiali, che vedranno le rossonere esordire in Europa il prossimo 16 agosto, contro lo Zurigo per il primo turno preliminare della UEFA Women’s Champions League, e successivamente in Campionato.