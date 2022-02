Milan Femminile, Tucceri festeggia la semifinale di Coppa Italia – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan Femminile si è qualificato in semifianale di Coppa Italia. Linda Tucceri ha festeggiato scherzando con le compagne sui social

Il Milan femminile passa agilmente i Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, chiudendo la pratica con un risultato aggregato di 8-2. Le ragazze di Mister Ganz ripetono il risultato dell’andata cambiando solo le marcatrici, e conducono dall’inizio alla fine l’intero turno verso le Semifinali. Prestazione maiuscola di Nina Stapelfeldt, che mette lo zampino nei primi tre gol delle rossonere: assist per Longo in apertura, punizione guadagnata poi realizzata da Adami, gol di forza senza possibilità di appello da parte di Soggiu in apertura del secondo tempo.

«All’indomani della vittoria, Linda Tucceri ha festeggiato così sui social: Passaggio del turno di Coppa Italia. Ps: sto ancora aspettando che le altre e due componenti di Lx3 (Laia Codina e Lara Agard) facciano un gol per me»