Milan Femminile, Copetti si presenta: «Io milanista da sempre»

Matilde Copetti, la nuova arrivata nel Milan Femminile, si presenta così ai suoi nuovi tifosi. Le prime parole del portiere

Intervistata sui canali ufficiali del club rossonero, il nuovo acquisto del Milan Femminile, Matilde Copetti, si è presentata così ai suoi nuovi tifosi.

LE PAROLE – «Provo delle sensazioni indescrivibili. Sono milanista da sempre, provo emozioni che non posso spiegare. Ho cominciato a giocare a calcio un po’ per caso con gli amici a scuola, poi ho iniziato a seguire le partite. Erano gli anni di Kakà, Shevchenko… quindi sono stata folgorata fin da subito. Vincere il campionato lo scorso anno è stato incredibile perché siamo sempre state dietro, ad un certo punto ci credevamo solo noi. Vincerlo in una piazza come Napoli è stato pazzesco. Al Milan un passaggio molto grande, lo affronto con grandissimo entusiasmo e un pizzico di nervosismo. Sono molto curiosa e desiderosa di imparare, sarò al fianco di giocatrici di livello altissimo. Non vedo l’ora di cominciare ed entrare in questo gruppo il più facilmente possibile».