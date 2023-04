Non c’è pace per Asllani. Direttamente dal ritiro della Svezia l’attaccante del Milan Femminile fa sapere di essersi ancora infortunata

Non c’è pace per Asllani. Direttamente dal ritiro della Svezia l’attaccante del Milan Femminile fa sapere di essersi ancora infortunata:

«Non nascondo la mia frustrazione. Avessi avuto un infortunio a lungo termine, probabilmente sarebbe stato più facile perché poi sai che quando sei guarita sei a posto. Vorrei solo giocare senza dolore, si tratta di uscirne e lo farò. C’è ancora molta strada da fare prima della Coppa del Mondo, ma non voglio giocare al 50% delle mie possibilità. È passato molto tempo da quando ero al 100% e ciò ovviamente mi frustra. Il rischio più grande per me è essere assente per un periodo più lungo. Giovedì penso che il dottore abbia preso la decisione prima di me. Avrei aspettato fino all’ultima ora se fosse stata una finale. In fondo so qual è la decisione migliore, ma non sono la migliore ad ascoltare il mio corpo. Mi piace spingerlo oltre e posso giocare con molto dolore. Ma le lesioni muscolari sono difficili da curare: sarebbe quasi più facile se rompessi qualcosa, perché allora sai che è rotto. Gli infortuni muscolari invece ti tengono fuori per periodi più lunghi. Al Milan comunque mi hanno sostenuto e ovviamente vogliono che io sia pronta per giocare. Sento la pressione, ma anche il loro sostegno»