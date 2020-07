Milan femminile: anche Monica Mendes lascia il club rossonero

Milan femminile: non solo Sandra Zigic, anche Monica Mendes lascia il team rossonero dopo due stagioni, i dettagli

Dopo gli addii già annunciati di Pamela Begic, Raffaella Manieri, Sandra Zigic e Nora Heroum anche Monica Mendes chiude i battenti con il Milan femminile.

La giocatrice portoghese, rispetto all’annata con la ex Carolina Morace, non ha mai disputato una gara ufficiale in questa stagione, chiusa da Fusetti e dall’avvento di Stine Hovland, quest’ultima anch’ella vicinissima all’addio con il club di Via Aldo Rossi.