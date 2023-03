Milan Femminile, ieri l’amichevole contro l’Harvard

Ieri c’è stata un’amichevole tra il Milan Femminile – integrata da alcune ragazze della Primavera – e la squadra universitaria di Harvard

Ieri c’è stata un’amichevole tra il Milan Femminile – con la prima squadra integrata da alcune ragazze della Primavera – e la squadra universitaria di Harvard.

Arrivate al PUMA House of Football in mattinata, le statunitensi sono state accolte da Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan e hanno partecipato ad alcuni incontri volti a raccontare il progetto tecnico del settore femminile all’interno del Milan. Sono intervenuti Davide Corti, Mister della Primavera con una forte esperienza negli USA legata al calcio femminile e alle Academy rossonere, e Michaela Fantoni, responsabile dell’Area Psico-Pedagogica.