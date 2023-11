Giornata fitta d’impegni per il Milan: oltre alla prima squadra maschile, anche quella Femminile giocherà oggi, sempre alle 15

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz scende in campo oggi al PUMA House of Football contro il Sassuolo per un match valevole per la settima giornata di campionato.

Il match avrà inizio alle 15:00 in simultanea a Lecce-Milan della squadra maschile.