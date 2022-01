Milan, favola Nava: prima convocazione e ritorno a casa in tram – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ieri a San Siro c’è stata la prima convocazione con il Milan per il giovane portiere Lapo Nava, che è poi tornato a casa in tram

Una serata da ricordare per quella di ieri per Lapo Nava, giovane portiere del Milan. Il classe ’04 è stato convocato per la prima volta da Stefano Pioli in prima squadra. Un’emozione incredibile per lui, che ha poi fatto ritorno a casa in tram, come un tifoso qualsiasi.

Una bella storia pronta a ripetersi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane figlio d’arte sarà in panchina anche a Venezia, ma stavolta tornerà a casa insieme ai compagni.