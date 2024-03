Milan Empoli: può accadere dopo 103 giorni dall'ultima volta

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo contro l’Empoli. Pioli pensa ad un idea possibile dopo 103 giorni dall’ultima volta

Il Milan è pronto a scendere in campo tra meno di ventiquattro ore contro l’Empoli per il match valido per la ventottesima giornata di campionato di Serie A 2023-24. In vista del match Pioli sta pensando a questa idea, possibile dopo 103 giorni:

Fikayo Tomori e Malick Thiaw insieme come coppia di centrali titolari. L’ultima volta è stata durante Milan Borussia Dortmund quando il tedesco si fece male.