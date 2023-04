Milan frenato dal turnover e dal VAR: le scelte di Pioli non pagano

Il Milan frena ancora in campionato. Il pareggio in casa contro l’Empoli sa tanto di occasione sprecata in chiave Champions

Neanche una settimana dopo la splendida vittoria di Napoli, il Milan si ritrova di nuovo un passo indietro. Lo 0-0 in casa contro l’Empoli sa tanto di occasione sprecata in chiave corsa Champions League. Il pareggio dell’Inter a Salerno e lo scontro diretto tra Lazio e Juventus potevano essere una chance importante per mettere al sicuro il piazzamento tra le prime quattro, ma così non è stato.

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, i rossoneri sono stati frenati sia dal VAR (che toglie un rigore ed un gol di Giroud al 90‘) ma anche dalle seconde linee mandate in campo da Pioli. Schierando Rebic, Origi e Saelemaekers con Bennacer trequartista l’idea era creare densità in mezzo al campo per non andare in inferiorità numerica, ma con ritmi troppo bassi i rossoneri hanno faticato a creare pericoli. Fischiatissimo l’attaccante ex Liverpool, ancora una volta protagonista di una prova anonima.