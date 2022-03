Milan Empoli, San Siro si riempie: già 30mila biglietti venduti. La spunta del popolo rossonero verso lo scudetto

Crescono attesa e adrenalina per Milan Empoli, match in programma sabato sera a San Siro per cui il club rossonero a studiato alcune promozioni ad hoc.

Solo ieri sono staccati circa 5mila biglietti e al momento stadio già con 30mila tifosi.