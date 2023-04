Milan Empoli, rivoluzione di Pioli: cambio inaspettato sulla trequarti. Il tecnico fa diverse rotazioni e una riguarda il trequartista

Pioli ha intenzione di cambiare il Milan che scenderà in campo questa sera contro l’Empoli a San Siro. Primo cambiamento avverrà sulla trequarti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sarà Krunic, come visto contro il Napoli, ma ci sarà Pobega.