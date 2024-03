Milan Empoli, Pioli stupisce un po’ tutti: lo farà partire solo dalla panchina nella sfida di San siro di oggi pomeriggio

Manca sempre meno alla sfida tra Milan ed Empoli, gara in programma oggi pomeriggio alle ore 15 a San Siro e valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Possibile sorpresa nell’undici titolare.

In molti si sarebbero aspettati Chukwueze, ma Pioli ha deciso questa volta di non rivoluzionare completamente il suo tridente: per il nigeriano ci sarà sì spazio ma soltanto a gara in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.