Milan Empoli, Padovan critica Pioli: l’ha detto davvero! Le parole del giornalista dopo il pareggio a reti inviolate

Il giornalista Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport, ha analizzato il pareggio del Milan contro l’Empoli e le scelte fatte per la formazione.

Ecco le sue parole: «Anche cambiare 5 giocatori è troppo. 5 giocatori è mezza squadra. Il calcio non è tolgo e metto e il risultato è lo stesso. In secondo luogo, sorprende che tra i 5 che Pioli cambia non ci sia De Ketelaere, quindi è stato un acquisto fallimentare»