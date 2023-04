Milan Empoli, disastro Origi: «Sbaglia praticamente tutto»

Divock Origi non ripaga la fiducia di Stefano Pioli in Milan-Empoli. I quotidiani ci vanno giù pesante con l’ex Liverpool

Protagonista in negativo di Milan-Empoli è Divock Origi. L’attaccante, lanciato titolare da Pioli per far rifiatare Giroud, non riesce ad incidere a San Siro. All’uscita dal campo tanti fischi per lui e questa mattina anche i quotidiani ci vanno giù pesante. Le sue pagelle.

Corriere dello Sport: 4 – «Sbaglia praticamente tutto. Tocchi ravvicinati per i compagni, conclusioni a rete e spesso anche l’atteggiamento. Fischi assordanti da parte di San Siro quando viene sostituito».

Gazzetta dello Sport: 4 – «Partiamo dai titoli di coda: quando Pioli lo richiama in panchina,

San Siro fischia. Prima dell’epilogo, il solito nulla: quel tacco a rallentatore a due passi dalla linea di porta grida vendetta».

QS: 4,5 – «Lento e prevedibile, quando prova a mettersi in proprio non incide: si divora l’1-0 a un centimetro dalla porta pasticciando sul pallone. Esce tra i fischi.»