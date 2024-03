Milan Empoli, Okafor vuole continuare a incidere: e Pioli pensa a questa mossa NOVITÀ

Milan Empoli, Okafor vuole continuare a incidere: e Pioli pensa a questa mossa. Le NOVITÀ sulla possibile formazione

Okafor ha regalato i tre punti al Milan nella sfida dell’Olimpico rivelandosi ancora una volta decisivo dalla panchina.

Nel match contro l’Empoli, lo svizzero dovrà però esserlo dal primo minuto. Con la squalifica di Leao, Pioli punterà su di lui, come riportato da calciomercato.com, e lo schiererà titolare al posto del portoghese in un ruolo dove non sempre però ha convinto. Adesso vuole continuare ad incidere.