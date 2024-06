Fofana Milan prima scelta a centrocampo, ma spunta anche questo PIANO B. La STRATEGIA

Fofana Milan prima scelta a centrocampo, ma ora spunta anche questo PIANO B. La STRATEGIA del club rossonero

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per questa estate c’è anche la volontà di inserire in rosa un centrocampista che abbia caratteristiche prettamente difensive e che possa fare da filtro tra il reparto arretrato e quello offensivo.

Il primo nome sulla lista è Fofana del Monaco. Tuttavia, come ricordato da Tuttosport, il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe fare gola a molti club e per questo il Diavolo lavora anche a un piano B: Wieffer del Feyenoord.