Zirkzee Milan, braccio di ferro con agente e… Bologna! Cosa sta succedendo in queste ore: le ultimissime

La vicenda Zirkzee si arricchisce di un nuovo capitolo. Stando a quanto riportato da Sky Sport non sarebbe ancora del tutto sfumata per il Bologna la speranza di trattenere in rosa l’olandese.

D’altro canto il Milan, che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma che non ha ancora trovato una quadra con l’agente per quanto riguarda le commissioni, resta sempre attivo e non prende in considerazione al momento opzioni alternative.